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اشتباكات فى محافظة المهدية التونسية إثر إصابة شاب بطلق نارى فى فكه

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اشتباكات فى محافظة المهدية التونسية إثر إصابة شاب بطلق نارى فى فكه اشتباكات فى محافظة المهدية التونسية إثر إصابة شاب بطلق نارى فى فكه

شهدت منطقة سيدى علوان التابعة لمحافظة المهدية التونسية اليوم الأحد، حالة اشتباكات بين الأهالى وقوات الأمن، إثر إصابة شاب بطلق نارى من قبل أحد عناصر الأمن تسبب فى أضرار بالغة بوجهه.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن شابا 22 عاما، من سكان مدينة سيدى علوان بالمهدية (210 كلم جنوب شرق العاصمة) أصيب ليلة أمس السبت، على مستوى فكه السفلى برصاصة طائشة، انطلقت من مسدس أحد أعوان دورية أمنية كانت أوقفته للتثبت من هويته.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمنى، أن أحد أعوان الأمن المشاركين فى الدورية أطلق الرصاصة على سبيل الخطأ من سلاحه الذى كان صمام أمانه منزوعا لتصيب فك الشاب محدثة إضرارا بليغة بوجهه.

وفجرت الحادثة حالة من الغليان والغضب فى صفوف الأهالى الذين احتجوا ضد قوات الأمن وحاصروا اليوم الأحد مركز الشرطة بسيدى علوان، بينما حاول عدد منهم اقتحامه.

ونقل الشاب المصاب صبرى السفارى إلى المستشفى الجامعى بالمهدية ومنه إلى مدينة المنستير القريبة وتم الاحتفاظ به فى غرفة العناية المركزة وهو فى حالة خطيرة.

ويطالب أهالى وأقارب الشاب بنقله إلى مصحة خاصة على نفقة الدولة ومحاكمة عون الأمن.
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