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وزير الصحة السعودى يبحث مع الدكتورة مها الرباط سبل التعاون

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وزير الصحة السعودى يبحث مع الدكتورة مها الرباط سبل التعاون وزير الصحة السعودى يبحث مع الدكتورة مها الرباط سبل التعاون

التقى وزير الصحة السعودى الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة المصرية، اليوم الأحد، على هامش مؤتمر طب الحشود والتجمعات البشرية الذى تنظمه وزارة الصحة فى الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء ، أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء سبل التعاون والتوسع فى برنامج الطبيب الزائر والصحة النفسية والصحة العامة وفي برنامج النقص الوبائى.

وكانت الدكتورة مها الرباط قد غادرت القاهرة أمس الأول الجمعة، متوجهة إلى الرياض فى زيارة للسعودية تستغرق يومين، حيث تشارك خلالها فى المؤتمر الدولى الثانى لطب الحشود الذى تنظمه وزارة الصحة السعودية ويستمر يومين.

ويناقش المؤتمر التجارب العلمية والإجراءات الصحية التى يتم اتخاذها فى التعامل مع الحشود البشرية خلال موسمى الحج والعمرة، واستعراض تجربة السعودية فى مواسم الحج التى تشهد أكبر حشد عالمى.
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مصر 365

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