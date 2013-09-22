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بالفيديو| وزير التعليم: تركنا جزءًا من مدرسة "عبد العزيز جاويش" بلا تجديد كشاهد على ما فعله المعتصمون

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بالفيديو| وزير التعليم: تركنا جزءًا من مدرسة "عبد العزيز جاويش" بلا تجديد كشاهد على ما فعله المعتصمون بالفيديو| وزير التعليم: تركنا جزءًا من مدرسة "عبد العزيز جاويش" بلا تجديد كشاهد على ما فعله المعتصمون

كتب : عصام رأفت منذ 10 دقائق

ألقى وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، خلال زيارته اليوم لمدرسة عبدالعزيز جاويش، مقر اعتصام بعض أنصار الرئيس المعزول في ميدان "رابعة العدوية"، والتي تم تجديدها بالكامل بعد فض الاعتصام، كلمة في افتتاح الطابور الصباحي، مؤكدًا للطلاب أنه سعيد لحضورهم إلى المدرسة رافعين أعلام ، قائلا "أنتم جيل المستقبل دي مسؤوليتنا".

وأكد الوزير، أنه لا توجد الآن أخونة لوزارة التربية والتعليم، مضيفا أن كل المدارس سيتم تأمينها سواء كانت الخاصة أو الحكومية، لتجنب تعرض الطلاب لأي خطر، كما أضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعلمين الذين ذكروا اعتصام "رابعة" و"الانقلاب".

وأكد الوزير، أن المدارس التي تضررت خلال اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، هي مدرسة عبد العزيز جاويش والفنية الفندقية في منطقة رابعة العدوية، وأنه تم تجديدهم بالكامل، مع ترك مساحة صغيرة من مدرسة عبدالعزيز جاويش دون تجديد، لتكون وسيلة تذكير بما فعله المعتصمون بالمدرسة.

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