دراج: تصريحات بكار غير هامة.. و"النور" سيتراجع عنها في الوقت المناسب

كتب : مروة مدحت منذ 7 دقائق

صرح أحمد دراج، القيادي السابق بحزب الدستور، تعليقا على تصريحات الدكتور نادر بكار، نائب رئيس حزب النور السلفي، التي أكد فيها عدم دعم حزبه لأي مرشح إسلامي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن هذه التصريحات "ليس لها أهمية الآن"، مضيفا أنه في اللحظة المناسبة سيتراجع "النور" عن تصريحاته.

وأكد دراج، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن "العقلية الطائفية التي يتمتع بها أعضاء الأحزاب الدينية" لا تستطيع أن تتخلى عما تؤمن به، وأن الحزب لا يستطيع أن يغير شخصيته "بين يوم وليلة"، لأن كل أحزاب الإسلام السياسي تتصور إنها حاملة للواء الإسلام، لذلك ففي اللحظة المناسبة ستتجمع كل الأحزاب الدينية على رأي واحد.

وأضاف دراج أن مصطلح المرشح الإسلامي والإسلام السياسي، هي مصطلحات يجب أن تنتهي من الحياة السياسية في مصر، لأن من يعمل في السياسة لا يجب أن يتحدث في الدين.