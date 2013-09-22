المتحدث باسم "السلفية" يحذر من دعوات التكفير والتخوين.. وينتقد أغنية "احنا شعب"

كتب : سعيد حجازي منذ 5 دقائق

قال المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إنه انتشرت في الآونة الأخيرة دعوات التكفير والتخوين والإقصاء، وتقاذفها الجميع فيما بينهم كما يتقاذف الأطفال الكرة، مضيفًا "بلغ الأمر مبلغه بدخول الغناء على خط الشماتة، واستمعتُ إلى مقطع فيديو لأحد المطربين، ورغم أنه يتبنى أن الجيش والشرطة اضطروا إلى استعمال القوة في فض اعتصام رابعة؛ إلا أنه انتقد بعض الأغاني التي تمجد هذا الفعل بنغمات فيها بهجة وسرور، مع أن الشعور الذي كان ينبغي نقله إلى المستمِع مِن وجهة نظره هو شعور الحزن الذي يخيم على مَن يضطر إلى قتل نفس مهما كان الفعل الذي اضطره إلى ذلك، ولكن موسم المزايدات لا يعترف بمثل هذه المعاني الإنسانية".

وأضاف: "ظهرت أغاني أخرى، وكان مِن أكثرها إثارة للجدل أغنية (إحنا شعب وانتو شعب، ورغم أن الرب واحد لينا رب وليكو رب)، وهي الأغنية التي أثارت استياء الكثيرين - وبعضهم من الوسط الفني- وقد ردَّ مؤلف وملحن الأغنية بردود ملخصها أن الأغنية فُهمت خطأ، وهو العذر الذي لم يقبل من أنصار الإخوان قبل ذلك، ولا يمكن قبوله من أي أحد بالذات حينما يتعلق الأمر بقضية خطيرة مثل قضية التكفير أو التخوين، ويزداد الأمر خطورة حينما يكون ذلك عبر الغناء الذي يردده جمهور متنوع ليس لديه الحصانة الفكرية مما يترسب في عقله الباطن من أفكار، وبينما كان التكفير العقدي لا يمر إلا عبر منظومة فكرية معينة لا تنتشر إلا بوسائل محدودة الانتشار؛ فقد أصبح (التكفير الغنائي) الآن وسيلة طيارة تحملها الميكروباصات والحافلات فضلاً عن التكاتك".