وسيم السيسي: كلمة "مدنية" ضمان لعدم قيام دولة دينية أو عسكرية

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 2 دقيقة

قال الدكتور وسيم السيسي، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة المقومات الأساسية والدولة، أرسلت إلى لجنة الصياغة نصوص المواد 1و 2 و 3 إلى لجنة الصياغة لإعدادها.

وقال السيسى، لـ"الوطن" إنه تمت الموافقة بالإجماع على إضافة جملة "مدنية الدولة" إلى المادة الأولى، لافتا إلى ضرورة توعية الشعب بأن كلمة " مدنية" ليس لها معنى خبيث بل تعني عدم قيام دولة دينية أو عسكرية.

وأضاف: "الشريعة الإسلامية مطبقة بحذافيرها في مصر، ومطبقة في القانون سواء المدني أو الجنائي إلى جانب الحدود، مستبعدًا أن يتم إعادة المداولة بخصوص بعض المواد منها المادة الثانية من الدستور، بعد تغيير ممثلا حزب النور.