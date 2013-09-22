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وسيم السيسي: كلمة "مدنية" ضمان لعدم قيام دولة دينية أو عسكرية

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وسيم السيسي: كلمة "مدنية" ضمان لعدم قيام دولة دينية أو عسكرية وسيم السيسي: كلمة "مدنية" ضمان لعدم قيام دولة دينية أو عسكرية

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 2 دقيقة

قال الدكتور وسيم ، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة المقومات الأساسية والدولة، أرسلت إلى لجنة الصياغة نصوص المواد 1و 2 و 3 إلى لجنة الصياغة لإعدادها.

وقال السيسى، لـ"الوطن" إنه تمت الموافقة بالإجماع على إضافة جملة "مدنية الدولة" إلى المادة الأولى، لافتا إلى ضرورة توعية الشعب بأن كلمة " مدنية" ليس لها معنى خبيث بل تعني عدم قيام دولة دينية أو عسكرية.

وأضاف: "الشريعة الإسلامية مطبقة بحذافيرها في ، ومطبقة في القانون سواء المدني أو الجنائي إلى جانب الحدود، مستبعدًا أن يتم إعادة المداولة بخصوص بعض المواد منها المادة الثانية من الدستور، بعد تغيير ممثلا حزب النور.

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