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عرض مسرحية "الكوتش" أول أيام عيد الأضحى على مسرح الشرقاوي

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عرض مسرحية "الكوتش" أول أيام عيد الأضحى على مسرح الشرقاوي عرض مسرحية "الكوتش" أول أيام عيد الأضحى على مسرح الشرقاوي

كتب : أ ش أ الأحد 22-09-2013 14:01

أكد وائل نور عودة عرض مسرحية "الكوتش" من جديد خلال عيد الأضحى المبارك على مسرح جلال الشرقاوي.

وقال الفنان وائل نور إن مسرحية "الكوتش" سوف تعرض خلال الفترة القادمة في أول أيام عيد الأضحى على مسرح جلال الشرقاوي بعد توقف عرض المسرحية.

وعزا السبب في توقف عرض المسرحية خلال الفترة الماضية إلى الأوضاع التي تمر بها حاليا، علاوة على أن متابعتها صرف الجماهير عن ارتياد المسارح.

وفيما يخص الدراما قال: "لايوجد لديه أعمال درامية جديدة خلال الفترة القادمة، نظرا لما تمر به مصر من أحداث وأن الجميع يترقب الفترة المقبلة وماسوف يحدث ، ويتمنى أن يعم الخير والإستقرار في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وطالب الجميع بالتوحد والوقوف بجانب الجيش والشرطة لكي يحدث الإستقرار الذي يتمناه الجميع.

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