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عمرو حمزاوى وبسمة يعودان من ميونخ

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عمرو حمزاوى وبسمة يعودان من ميونخ عمرو حمزاوى وبسمة يعودان من ميونخ

وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية، رئيس حزب الحرية، وزوجته الفنانة بسمة على متن الخطوط الألمانية القادمة من ميونخ.

وكان "حمزاوى" قد انتقد الدور الدولى الأجنبى، وبالأخص أمريكا فى مساعدة الدولة الصغيرة بالحصول على الاستقرار، ودعم مسارات التحول الديمقراطى على النجاح، مؤكدا أن تلك الدول دورها لا حضور فيه إلا للمعايير المزدوجة، ولتغليب مصالح الدول الكبرى على مبادئ وقيم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان قائلا: "الولايات المتحدة تتجسس على العالم وتعصف بسيادة القانون والحريات، وتتورط فى انتهاكات لحقوق الإنسان منذ بدأت حربها على الإرهاب، وغزوها للعراق وأفغانستان".

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الموقف الأمريكى السيئ يصل لدرجة التعاون مع نظم الحكم المستبدة والسلطوية، ويتواصل دون توقف أو مشروطية مع غياب الدعم الحقيقى لمسارات التحول الديمقراطى فى الدول والمجتمعات العربية حين تتعارض مع المصالح الرئيسية، ولا امتناع عن التورط فى حروب أو صراعات إقليمية، وشهية الولايات المتحدة وإسرائيل عليها لم تنقطع بعد.
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