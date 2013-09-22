بالصور..توزيع دراجات بخارية لمتحدي الإعاقة بالبحيرة‎

أكد اللواء “مصطفى هدهود” محافظ البحيرة على ضرورة تأهيل وتنميه قدرات ذوى الاحتياجات الخاصه لدمجهم ومشاركتهم بفاعليه فى المجتمع.

جاء ذلك خلال توزيعه عدد 35 موتوسيكل مجهز للمعاقين بمجمع دمنهور الثقافى يرافقه الدكتور محمد الحلوانى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعيه، و تم اختيار المستحقين عن طريق لجنه مشكله لتحديد مدى الاحتياج الحقيقى لكل منهم ومدى صلاحيته وقدرته على القياده.

حيث وجه المحافظ بتسهيل اجراءات التراخيص اللازمه بأدارة المرور، كما صرح انه سيتم خلال أيام تسليم عدد 35 سماعه بقيمه 65الف جنيه على ضعاف السمع ذوى الاحتياجات الخاصه.

وصرح هدهود خلال لقائه بممثلى ذوى الاحتياجات الخاصه انه سيتم تخصيص نسبه 5% من الوحدات السكنيه التى سيتم توزيعها بالوحدات المحليه للمعاقين مع اعفائهم من شروط الزواج عند التقدم ومن قرعه الادوار.

كما سيتم تدبير وسيله نقل مناسبه لذوى الاحتياجات الخاصه لمشاركتهم فى المسابقات الرياضيه الرسميه خارج المحافظه مع اتاحه ممارستهم للالعاب الرياضيه بنادى العاب دمنهور وبكافه الساحات الرياضيه بدائرة المحافظه.