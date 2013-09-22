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"نور عثمان".. طفلة مصرية تنال إعجاب لجنة تحكيم "arab got talent"

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"نور عثمان".. طفلة مصرية تنال إعجاب لجنة تحكيم "arab got talent" "نور عثمان".. طفلة مصرية تنال إعجاب لجنة تحكيم "arab got talent"

كتب : فاطمة النشابي منذ 33 دقيقة

نجحت الطفلة المصرية نور عثمان في تقديم عرض خلال ثاني حلقات الموسم الجديد من "Arabs Got Talent"، الذي يذاع على شاشة "mbc"، في أن تنال إعجاب أعضاء لجنة التحكيم.

وغنت نور أمام أوركسترا موسيقية كاملة يقودها والدها، أغنية "أبو زعيزع" والتي هي واحدة من أكثر الأغنيات الشعبية التي يعرفها الجميع في ، وعبرت نور خلال الحلقة عن عشقها للنجم أحمد حلمي.

وقال الفنان أحمد حلمي، عن الطفلة، إنه من النادر أن يستمع أحد لأغنية ثم يضحك ثم يشاهد شخص يجيد التمثيل.

وأضاف علي جابر، أنها مشروع نجمة تليفزيونية، وأوضح الفنان ناصر القصبي أن لديها الحضور وخفة الظل والطلة، أما الفنانة نجوى كرم قالت إنها استطاعت أن تنقل الأغنية بتعبيرات وجهها.

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