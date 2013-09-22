43 قتيل و200 مصاب حصيلة الهجوم على مركز تجاري بكينيا

قتل 43 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 200 بجروح في هجوم مجموعة حركة شباب المجاهدين الصومالية على مركز تجاري في نيروبي بحسب حصيلة جديدة أعلنها الصليب الأحمر الكيني.

> وبحسب وكالة رويترز قال رئيس الصليب الأحمر عباس غوليت “حتى الآن لدينا تأكيد 43 وفاة واكثر من 200 جريح”، فيما لا تزال قوات الامن تسعى للقضاء على المهاجمين الذين يحتجزون عدداً غير محدد من الرهائن.