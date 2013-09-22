حوادث اليوم الأول: تحرش وإصابة فرد أمن برصاصة فى سوهاج

كتب : محررو «الوطن» منذ 46 دقيقة

انطلق قطار الموسم الدراسى فى 12 محافظة وبعض المدارس الخاصة بالجيزة والمدارس الإنجيلية بالقاهرة أمس، وأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة فى باقى المحافظات اليوم، مع استمرار تأجيلها بمدينة كرداسة وشمال سيناء حتى نهاية الأسبوع لدواعٍ أمنية، مشيرة إلى تشديد الإجراءات الأمنية من قِبل قوات الشرطة والجيش حول المدارس، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

وأكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أن الدراسة بدأت أمس فى محافظات «قنا والأقصر والمنيا والدقهلية وأسوان وأسيوط والفيوم وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة وبنى سويف»، وقال إن المدارس مؤَمَّنة بشكل كامل من قِبل قوات «الداخلية» والجيش، لافتاً إلى أن مرور دوريات شرطية على المدارس جاء تحسباً لوقوع أى أحداث.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الوزارة بدأت عملها صباح أمس، بحضور مندوبى وزارة الداخلية «خبير مفرقعات وآخر للنقل والمواصلات وعميد من الأمن العام»، مضيفاً أن غرفة العمليات متصلة بمديرى المديريات التعليمية عبر «فيديو كونفرانس» لمتابعة الأوضاع فى المدارس فى جميع المحافظات. وأكد تأجيل افتتاح مدرستى «عبدالعزيز جاويش» والثانوية الفندقية بمحيط مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، نظراً لانشغاله بمواعيد أخرى.

وتلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم فى أول أيام العام الدراسى الجديد بلاغاً من مديرية التربية والتعليم بسوهاج يفيد بوجود 3 من البلطجية تحرشوا بفتيات مدرسة «جزيرة شندويل الثانوية» أثناء مرورهم أمام المدرسة بواسطة دراجة نارية، واشتبك معهم أمن المدرسة لحماية الطالبات، وأطلق البلطجية الرصاص على فرد الأمن ما تسبب فى إصابة فرد الأمن «أحمد صلاح عبدالرحيم» وتم نقله لمستشفى الهلال بسوهاج. كما تلقت الغرفة شكاوى من بعض الطلاب بشأن رفع السائقين تعريفة الركوب، ما تسبب فى تعطيل وصولهم للمدارس، وهو الأمر الذى تطور إلى مشادات كلامية بين الطلاب والسائقين، إضافة إلى بعض الشكاوى من نقص التجهيزات ببعض المدارس فى المحافظات.

فيما أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أن العام الدراسى الجديد الذى ينطلق اليوم، سيشهد انضمام 18 مدرسة جديدة إلى المنظومة التعليمية بالقاهرة بإجمالى 281 فصلاً وبتكلفة تقدر بحوالى 62 مليون جنيه، بمناطق السلام والقاهرة الجديدة وحلوان والزيتون ودار السلام والبساتين والشرابية ومدينة بدر والخليفة والمقطم وشرق مدينة نصر وروض الفرج، إضافة إلى الانتهاء من توسيع وصيانة 11 مدرسة أخرى بقيمة 860 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هيئة نظافة وتجميل القاهرة كثفت أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة حول المدارس بكافة أحياء القاهرة. من جانبها، أكدت شاهيناز الدسوقى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء الدراسة فى 85 مدرسة خاصة وتابعة للكنيسة بالقاهرة أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة.

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