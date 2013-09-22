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بالصور.. بدء الدراسة بالمنوفية وسط حالة من التشديدات الأمنية

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بالصور.. بدء الدراسة بالمنوفية وسط حالة من التشديدات الأمنية بالصور.. بدء الدراسة بالمنوفية وسط حالة من التشديدات الأمنية

وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن المنوفية ووسط حالة من الفرح والسرور، انتظم نحو عدد 750 ألف طالب فى 1976 مدرسة للعام الدراسى الجديد 2013/ 2014 بجميع المراحل التعليمية المختلفة ( ابتدائى، إعدادى، ثانوى، فنى )، بالإضافة إلى دخول 18 مدرسة جديدة الخدمة التعليمية هذا العام.

ففى مدرسة دمليج الابتدائية بنات شهدت حضور عدد كبير من الطلاب وسط حالة من الفرحة والسرور سيطرت على جميع الطلاب فى أول يوم دراسى، كما قام مدير المدرسة عبد الشافى حربيه بإدارة طابور المدرسة بنفسه، مؤكدا للطلاب بأن دولة كبيرة ومحفوظة من الله عز وجل.

كما حرصت عدسة "اليوم السابع" على التقاط بعض الصور للطلاب داخل الفصل وأبدى الطلاب سعادتهم ببدء الدراسة.

من جانبه، أشار محمد الشريف وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه قد تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات ومديرى المدارس والسادة موجهين الأول وموجهين العموم لحل المشاكل العاجلة.

وأكد على وجود 151 مدرسة حصلت على شهادة اعتماد الجودة بينهم 47 مدرسة هذا العام، وستقوم المحافظة بتكريم 104 مدارس، وأن هناك 98 مدرسة مرشحة للحصول على شهادة اعتماد الجودة فى العام القادم.

كما أكد اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية أنه تم توقيع بروتوكول لتأمين المدارس والتواجد الأمنى بصفة مستمرة أمام المدارس الثانوية لمنع الاحتكاكات، وتم إصدار تعليمات أمنية لكافة المدارس بتخصيص مسئولى أمن البوابات ومتابعة دخول وخروج أولياء الأمور، وخاصة فى نهاية اليوم الدراسى مع التأكيد على حفظ الحالة الأمنية بالمدارس، وأنه تم إصدار تعليمات وزارية بمنع إقحام التلاميذ فى السياسة، والتأكيد على أن المدرسة مؤسسة تربوية وتعليمية فقط.

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