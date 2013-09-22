بعد "تسلم الأيادي" للجيش.. شعبان عبدالرحيم يغني "تعظيم سلام للداخلية"

كتب : محمد عاشور الأحد 22-09-2013 02:04

طرح المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم أغنية جديدة بعنوان "تعظيم سلام للداخلية"، يثني فيها على دور الشرطة في مواجهة الإرهاب وفرض الأمن.

كما أثنى المطرب، خلال أغنيته، على دور الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، على دوره في التصدي للمؤامرات الأجنبية، بجانب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، "يموت يعيش مبقاش همه ومصر يحميها بدمه"

وانتقدت الأغنية الرئيس الأمريكي بارك أوباما، وتدخله في الشأن المصري.

وقال "عبدالرحيم"، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، إنه يحب الفريق السيسي واللواء محمد إبراهيم، الذي حاول الإرهابيون اغتياله أمام منزله، وطرح هذه الأغنية تمجيدا لدور الشرطة، وخصوصا بعد أحداث كرداسة الأخيرة.

وكان المطرب مصطفى كامل طرح أوبريت "تسلم الأيادي" بمشاركة مجموعة من المطربين لتأييد الجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي في قراراته للتصدي للإرهاب.