أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بعد "تسلم الأيادي" للجيش.. شعبان عبدالرحيم يغني "تعظيم سلام للداخلية"

Google+ Print
بعد "تسلم الأيادي" للجيش.. شعبان عبدالرحيم يغني "تعظيم سلام للداخلية" بعد "تسلم الأيادي" للجيش.. شعبان عبدالرحيم يغني "تعظيم سلام للداخلية"

كتب : محمد عاشور الأحد 22-09-2013 02:04

طرح المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم أغنية جديدة بعنوان "تعظيم سلام للداخلية"، يثني فيها على دور الشرطة في مواجهة الإرهاب وفرض الأمن.

كما أثنى المطرب، خلال أغنيته، على دور الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع، على دوره في التصدي للمؤامرات الأجنبية، بجانب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، "يموت يعيش مبقاش همه ومصر يحميها بدمه"

وانتقدت الأغنية الرئيس الأمريكي بارك أوباما، وتدخله في الشأن المصري.

وقال "عبدالرحيم"، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، إنه يحب الفريق السيسي واللواء محمد إبراهيم، الذي حاول الإرهابيون اغتياله أمام منزله، وطرح هذه الأغنية تمجيدا لدور الشرطة، وخصوصا بعد أحداث كرداسة الأخيرة.

وكان المطرب مصطفى كامل طرح أوبريت "تسلم الأيادي" بمشاركة مجموعة من المطربين لتأييد الجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي في قراراته للتصدي للإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية