إعادة فتح طريق "مصر- إسماعيلية" الصحراوي بعد قطعه لمدة ساعتين

ضبط 6 مسجلين ومواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء وسيارتين مبلغ بسرقتهما

كتب : نظيمة البحراوي وأحمد محمود السبت 21-09-2013 21:54

صرح مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أنه تم إعادة فتح طريق "مصر- إسماعيلية" الصحراوي، منذ قليل، بعد قطعه لمدة ساعتين، من أمام مصنع قوطة للحديد والصلب؛ لقيام مأمورية مشتركة من مباحث المديرية والعاشر من رمضان وقوات الجيش بمدامهمة منطقة السحر والجمال، التي يتخذها البلطجية والخارجين عن القانون وكرا لهم.

أسفرت الحملة، برئاسة العميد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، وبإشراف اللواء سامح الكيلاني، مدير الأمن، وضباط الجيش عن ضبط 6 مسجلين وكمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء وسيارتين مبلغ بسرقتهما.