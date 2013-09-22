رئيس حي بكفر الشيخ يتقدم باستقالته لتعنت المحافظ معه وتجاهله مطالب الأهالي

عبدالمحسن اﻷودن: المحافظ هاجمني لتردي أوضاع الحي وعندما طلبت منه توفير الإمكانات رفض

كتب : كرم القرشي الأحد 22-09-2013 00:21

قدم عبدالمحسن اﻷودن، رئيس حي غرب مدينة كفرالشيخ "تحت اﻹنشاء"، استقالته إلى المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ، لعدم توافر أي إمكانات أو مقومات داخل الحي، الصادر له قرار من مجلسي الوزراء والشعب، ووزارتي الداخلية والإدارة المحلية منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشار اﻷودن في نص استقالته، إلى أنه تم إنشاء وافتتاح قسم شرطة ثان وسجل مدني في حي غرب، لهذا الغرض للبدء في انفصاله تدريجيا عن الوحدة المحلية لمدينة كفرالشيخ.

وأكد اﻷودن، أن عدم الموافقة على إنشاء الحي، أدى إلى تردي اﻷوضاع وخاصة النظافة، نظرا لسوء حالة المعدات، وانخفاض أعداد العمالة، وعدم وجود أي مرافق للحي، أو ميزانية مستقلة به، ما تسبب في تراكم مشاكل الحي الجديد الذي يوجد به أكثر من نصف مليون مواطن، لايتمتعون بأي خدمات أو مقومات، بسبب عرقلة تنفيذ قرار إنشاء الحي، مضيفا، أنه فوجئ بنقد المحافظ له ولرئيس المدينة ونوابه، بسبب تردي الخدمات داخل الحي، وعندما طلبوا منه الدعم بالعمال واﻹمكانات رفض طلبهم.

وأشار اﻷودن إلى أنه التقى المحافظ منذ أسبوع، وقدم له الأوراق والقرارات الصادرة لإنشاء الحي لتنفيذها، واحتراما للجهات المختصة، إﻻ أنه لم يعر الموضوع اهتماما، وقال في تصريحات صحفية إنه لا يريد هذا الحي، وعليه تقدمت باستقالتي، وطلبت العودة لعملي بمديرية الشباب والرياضة.