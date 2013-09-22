وفد من حماس يبحث مع مسئول لبنانى إنجاح القوة الأمنية فى مخيم عين الحلوة

بحث وفد من حركة حماس برئاسة ممثل الحركة فى لبنان على بركة، مع مدير فرع مخابرات الجيش اللبنانى فى جنوب لبنان العميد على شحرور سبل إنجاح القوة الأمنية الفلسطينية التى تم تشكيلها مؤخرا لحفظ الأمن فى مخيم عين الحلوة بصيدا بجنوب البلاد.

> واستعرض المجتمعون الأوضاع العامة فى المخيمات الفلسطينية فى لبنان وخصوصا فى منطقة صيدا والجنوب، وأكدوا الحرص على الأمن والاستقرار فى المخيمات والجوار، وأن أمن المخيمات من أمن لبنان، وشددوا على ضرورة تسهيل عمل القوة الأمنية فى مخيم عين الحلوة لضبط الأمن وتثبيت الاستقرار فى المخيم.

> وثمن العميد شحرور هذه الخطوة الفلسطينية المشتركة كما تم مناقشة بعض القضايا ذات الطابع الإنسانى والاجتماعى فى مخيمات الجنوب وخصوصا فيما يتعلق منها بتسهيل عمل وكالة عوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا " فى بناء منازل المحتاجين فى مخيم عين الحلوة ومخيم البص، وتسهيل عملية إيواء النازحين.

> وجرى التأكيد على أهمية التواصل والتعاون بين الحركة ومخابرات الجيش اللبنانى من أجل المحافظة على امن واستقرار المخيمات والجوار.