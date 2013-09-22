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المعارضة البحرينية تتهم وزارة الداخلية بقمع مظاهرة غربى العاصمة

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المعارضة البحرينية تتهم وزارة الداخلية بقمع مظاهرة غربى العاصمة المعارضة البحرينية تتهم وزارة الداخلية بقمع مظاهرة غربى العاصمة

اتهمت المعارضة البحرينية قوات الأمن بـ"قمع تظاهرات سلمية" خرجت غربى العاصمة، المنامة، مساء أمس السبت، احتجاجا على اعتقال القيادى المعارض فى جمعية الوفاق، خليل المرزوق، يوم الثلاثاء الماضى.

وقالت جمعية الوفاق، فى بيان، أن "قوات الأمن منعت المواطنين من ممارسة حقهم فى التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم، كما لاحقتهم إلى داخل المناطق، وأطلقت غازاتها (المسيلة للدموع) وسط الأحياء، مما تسبب فى وقوع اختناقات وإصابات".

واتهمت الجمعية قوات الأمن بـ"قمع المتظاهرين، لمنعهم من إبداء رأيهم، والمطالبة بالتحول الديمقراطى، وإنهاء الدكتاتورية والاستبداد"، على حد قولها، ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية حول اتهامات جمعية الوفاق.

ودعت المعارضة البحرينية أول أمس الجمعة أنصارها للخروج فى مظاهرة وصفتها بأنها "استثنائية كبرى" الجمعة القادمة 27 سبتمبر الجارى، احتجاجا على اعتقال المرزوق.

وأعلنت المعارضة البحرينية، يوم الأربعاء الماضى، "تعليق مشاركتها فى الحوار الوطنى مع "؛ احتجاجًا على ما وصفتها بـ"الانتهاكات المتواصلة لنظام الحكم فى البحرين، والتى كان آخرها اعتقال المرزوق".

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مصر 365

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