مقتل 54 سوريا فى العمليات العسكرية التى وقعت أمس

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 54 شخصاً فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدات السورية، مشيرة إلى أن من بين القتلى نساء وأطفال.

وذكرت الشبكة السورية التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس السبت، فى كافة الأنحاء السورية برا وجوا، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والطائرات والمدافع، أدت إلى مقتل 19 شخصا فى حماه، و10 فى كل من ريف العاصمة دمشق، وحلب، و7 فى حمص، و3 فى الرقة، و2 فى كل من القنيطرة وإدلب، وقتيل واحد فى الحسكة.

ومن جانبها ذكرت لجان التنسيق المحلية السورية، فى بيان لها، أن القوات الموالية للنظام شنت هجوما بالأسلحة الثقيلة على عدة مناطق بريف العاصمة دمشق، مثل المعضمية وجوبار والقابون وحرستا وبرزه.

وأشار البيان إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الحين والآخر بين وحدات الجيش السورى الحر، والأخرى التابعة للجيش النظامى فى مناطق جوبار وزمالكه واليرموك والقدم بدمشق، موضحا أن الجماعات المعارضة المسلحة، شنت هجوما على نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام بالقطاعات الغربية والجنوبية من العاصمة، وألحقت بها أضرار بالغة.

وأضاف البيان أن الطائرات الحربية التابعة للجيش السورى النظامى، قامت بقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، وذلك فى الاشتباكات التى وقعت بين الجانبين فى عدد من مدن محافظة حلب.

وفى الأثناء ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن قوات الأمن السورية نجحت فى قتل عدد كبير من "الجماعات المسحلة" من بينهم أجانب، فى عدة عمليات عسكرية شنتها فى مناطق مختلفة من البلاد، ودمرت معداتهم وسياراتهم.