طلعت مسلم: القمر الروسي- المصري يمكنه التجسس على إسرائيل في ثوان.. والشرق الأوسط في 20 دقيقة

الخبير العسكري: مصر تبحث عن مصلحتها مع أي دولة وخاصة روسيا

كتب : أحمد العميد الأحد 22-09-2013 00:12

علق اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري، على تصريح مسؤول شركة صناعات الصواريخ والفضاء الروسية "إنيرجيا"، من استعداد روسيا لإطلاق قمر صناعي لصالح مصر في نهاية العام، بأنه ليس هناك مبرر لكي تصدر الشركة بيانًا أو تصريحًا غير حقيقي، مشيرًا إلى أن مصر تبحث عن مصلحتها مع أي دولة غربية كانت أم شرقية، وأنه لا يعني التعاون مع روسيا قطع للعلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مسلم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن مسألة التعاون العسكري ترتبط بالمصالح مع جميع الجهات وليس لطرف واحد فقط، وأن مصر تتعاون مع الولايات المتحدة في نفس الوقت التي تتعاون فيه مع وروسيا أو البرازيل أو فرنسا، مشيرًا إلى أن ذلك التنوع في التعاون العسكري في غاية الأهمية حتى لا تتعرض لضغوط من أي جهة تهددها بقطع التعاونات المتبادلة.

كما رجح مسلم أن يكون للقمر الصناعي الروسي المزمع إطلاقه لصالح مصر القدرة على التجسس وفقًا لقدرته الفائقة على التصوير من الارتفاعات الشاهقة، مشيرًا إلى أنه من الضروري إرسال عدد من المصريين إلى روسيا للتعلم على كيفية استخدام كافة قدرات القمر الصناعي، موضحًا أن الشركة المنتجة سترحب بتدريب المصريين على كيفية إدارته واستخدام كافة ميزاته في المراقبة والتصوير، ولفت أن هذا القمر مهمته الحصول على معلومات عن طريق التصوير.

من ناحية أخرى، أشار الخبير العسكري إلى أن القمر الصناعي يدور حول الأرض في 90 دقيقة، وأنه إذا كان القمر يهدف لمراقبة إسرائيل فقط فستكون مهمته أقل من قدرته، بقوله "إذا كان الهدف من إطلاق القمر مراقبة إسرائيل فسيكون كثير عليها، لأن القمر يدور حول الأرض في ساعة ونصف، وإذا احتاج أن يمر على سماء إسرائيل فقط فلن يستغرق سوى ثوان أو دقيقة واحدة"، لافتًا إلى أن مصر لن تحتاج إلى مراقبة إسرائيل فقط بل مراقبة المنقطة بأكملها ومراقبة الأسطول الأمريكي والغواصات الإسرائيلية والسفن الروسية والجيش البريطاني وأي تحركات عسكرية في المنطقة، وتحتاج إلى مراقبة المنطقة بأكملها من المغرب إلى الخليج العربي، موضحًا أن تلك المهمة قد تستغرق منه قرابة 20 دقيقة فقط.

كما أكد أن التعاون العسكري مع روسيا يعد من أهم التعاونات العسكرية، معللًا ذلك بأنها إحدى الدول الكبرى في العالم ولها دور في النظام العالمي سواء من الناحية العسكرية أو من نواحٍ أخرى، ولها العضوية الدائمة في مجلس الأمن واستطاعت أن تتصدى لأي قرار باستخدام القوة ضدها أو إدانتها.

كان مسؤول شركة صناعات الصواريخ والفضاء الروسية "إنيرجيا"، قد صرح خلال لقائه في معرض الطيران والفضاء الدولي الحادي عشر MAKS 2013، والذي أُقيم في ضاحية زوكولسكي بالعاصمة الروسية موسكو، في الفترة ما بين 27 أغسطس الماضي حتى الأول من سبتمبر الجاري أن روسيا تستعد لإطلاق قمر صناعي لصالح مصر شديد التطور وله قدرة عالية على التصوير من ارتفاعات شاهقة، وصرح موقع "إنترفاكس" الإخباري الروسي أن عملية التصميم والتصنيع تم دفع قيمتها بالكامل.