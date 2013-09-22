وزير الاتصالات: لم نصدر قرارا بمنع تطبيقي "فايبر" و"واتس آب"

عاطف حلمي: "الإنترنت" خط أحمر للدول التي تحترم الحريات

كتب : محمد عاشور الأحد 22-09-2013 01:07

قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات عامل رئيسي في تنمية المجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أن تكنولوجيا الاتصالات ساهمت في تطوير مرفق الإسعاف وكافة قطاعات الدولة، وضاعفت دخول الشباب لخمسة أضعاف.

وأضاف حلمي، خلال لقائه ببرنامج "القاهرة 360"، أنه مع مرور الوقت سنصل للاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الحديثة، مشددا على أن الإنترنت خط أحمر، ومصر جزء من العالم الذي يقدس الحريات، مضيفا أنه يعمل على تطويع التكنولوجيا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن مصر تنقل خبراتها في مجال الاتصالات لدول الإقليم والعالم، منوها إلى أنه لم يصدر أي قرار من وزارة الاتصالات بإغلاق تطبيقي "فابير" أو "واتس آب"، مشيرا إلى أنه لن يتردد في مواجهة ما يهدد الأمن القومي.

أسعار خدمة الإنترنت ستهبط عندما تتوسع مصر في استخدام الخدمة

وأكد حلمي، أنه يتواصل مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشيرا إلى أنه أبلغ أعضاء اللجنة بمقترحات قطاع الاتصالات.

وقال الوزير، إن عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة في مصر لا يتعدى 13% من تعداد السكان، موضحا أن أسعار خدمة الإنترنت ستهبط عندما تتوسع مصر في استخدام الخدمة.

وأشار حلمي، إلى أنه سيتم تبادل إمكانيات شركات المحمول مع الشركة المصرية للاتصالات، وهذا ما تتحيه الرخصة الموحدة لشركات المحمول والتليفون الثابت، وتابع: "نأمل في أن تكون خطة تنمية تكنولوجيا المعلومات خطة دولة وليس قطاعا فقط؛ لأن تكنولوجيا المعلومت أصبحت عنصرا أساسيا في التعليم وكافة القطاعات"، لافتا إلى أن هناك 43 ألف شاب يعملون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونوه إلى أن زيارته للملكة العربية السعودية أسفرت عن نتائج فاقت كافة التوقعات، مشيرا إلى أن أوجه التعاون بين مصر والسعودية كبيرة للغاية، مؤكدا أنه جاري التجهيز لزيارة أخرى للسعودية ستتم خلال الأسايبع المقبلة، وتم الاتفاق على توقيع شراكة بين بعض الشركات المصرية والسعودية، وجاري الترتيب لزيارة دولة الإمارات التي تحدد لها يوم 21 من الشهر المقبل.

وأكد وزير الاتصالات، أنه يتم التنسيق مع الجهات المسؤولة لتوسيع مجال نقل الأموال بالموبايل للدول المجاورة.