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"اللي بنى مصر" على المسرح العائم في أكتوبر المقبل

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"اللي بنى مصر" على المسرح العائم في أكتوبر المقبل "اللي بنى مصر" على المسرح العائم في أكتوبر المقبل

كتب : محمد عبد الجليل السبت 21-09-2013 22:27

يستأنف المخرج إسلام إمام بروفات مسرحية "اللي بنى " على المسرح العائم بالمنيل، من إنتاج فرقة مسرح الشباب، وذلك تمهيدا لافتتاحها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال إسلام في تصريح لـ"الوطن": إن "النص الذي كتبه الراحل محسن مصيلحي استهواني منذ القراءة الأولى، وتمنيت تقديمه منذ فترة طويلة، حتى جاءتني الفرصة من خلال مسرح الشباب والفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان حلمي فودة مدير مسرح الشباب، وأتمنى أن أوفق في تقديم رؤية مختلفة للنص الذي سبق تقديمه مرات عديدة خلال السنوات السابقة".

وأضاف أن المسرحية بطولة كمال أبورية، وهشام إسماعيل، وسمر علام، وأحمد فتحي، ومحمد دسوقي، وأحمد عبد الهادي.

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