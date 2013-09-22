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محافظ الشرقية يفتتح معرضا خيريا ويوزع 1200 طاقما مدرسيا لمحدودى الدخل

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محافظ الشرقية يفتتح معرضا خيريا ويوزع 1200 طاقما مدرسيا لمحدودى الدخل محافظ الشرقية يفتتح معرضا خيريا ويوزع 1200 طاقما مدرسيا لمحدودى الدخل

افتتح اليوم السبت الدكتور سعيد عبد العزيز - محافظ الشرقية - معرضا خيريا للزى المدرسى، والذى أقامته جمعية الغد المشرق بمدينة فاقوس، برئاسة الدكتور عادل عبد المجيد، والتى تم خلالها توزيع أكثر من 1200 طاقما مدرسيا للتلاميذ من أبناء محدودى الدخل والمطلقات والأرامل، التى ترعاهم الجمعية، لتخفيف العبء عليهم بمناسبة بدء العام الدراسى.

وشارك بالحضور فاتن عبد الحميد - وكيل وزارة الشئون الاجتماعية - وبعض الشخصيات البارزة بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح على أهمية العمل بالجمعيات الأهلية فى المجتمع، مشيرا إلى أنها أحد سواعد المسئولين لتطوير الخدمات وسرعة توصيلها للمواطنين، مطالبا بضرورة تفعيل تواجدهم بالشارع.

يذكر أن جمعية الغد المشرق لها باعا كبيرا فى العمل الخيرى، كان أخرها توزيع 500 شنطة مدرسية الأسبوع الماضى؛ وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية.

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