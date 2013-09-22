مدير التربية والتعليم بالسويس ينفى نشوب حريق بمدرسة شادية سلامة

نفى مصطفى فتح الله -مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس- ما تردد عن نشوب حريق ضخم بمدرسة شادية سلامة الثانوية بمنطقة الصباح بحى فيصل.

> وأكد فتح الله لـ"اليوم السابع" اليوم (السبت) أنه فور تردد تلك الشائعة تحدث مع اللواء حسن عيد -مساعد مدير الأمن- والذى أرسل سيارة من النجدة والإطفاء للمدرسة للتأكد، وأخطروه بشكل رسمى أن الوضع مستقر ولا توجد أى حرائق، وبسؤال حارس الأمن بالمدرسة أقر الأخير أن الأوضاع مستقرة وأنه قام فى تمام الساعة 8 مساء بإشعال النيران فى أوراق قديمة بالمبنى الإدارى ضمن عمليات النظافة؛ وكان ذلك بعيدا عن المدرسة.

وأضاف فتح الله أن الأوضاع بالمدرسة مستقرة وأن العام الدراسى سيبدأ غدا دون مشاكل، مطالبا الجميع بتحرى الدقة وعدم إثارة الرأى العام، خصوصا وأن العام الدراسى الجديد سينطلق خلال ساعات بالمحافظة، حتى لا يثير الخوف لدى أولياء الأمور والطلاب.