البشير يلتقى بالطائفة القبطية بالخرطوم لشرح حزم الإصلاح الاقتصادى

الخرطوم (أ. ش. أ)

التقى الرئيس السودانى، عمر البشير، مساء اليوم "السبت" بقادة ورموز الطائفة القبطية بالخرطوم، بحضور الدكتور حبيب محارب أحد قياداتها، بدعوة من الطائفة للوقوف على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.

وأوضح عماد سيد أحمد السكرتير الصحفى للرئيس السودانى- فى تصريح صحفى اليوم- أن البشير قدم توضيحا للطائفة القبطية السودانية، حول الحزم الاقتصادية، التى تعتزم الدولة تطبيقها، فى إطار الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد.

وأضاف أن اللقاء يأتى فى إطار التشاور والتنوير، الذى تقدمه الدولة حول الجدوى الاقتصادية، لتلك الحزم وما يصاحبها من إجراءات لتقليل آثارها المتوقعة على الشرائح الضعيفة.