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صفاء حجازي: "قطاع الأخبار" أصبح محور جذب للفضائيات العربية والعالمية

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صفاء حجازي: "قطاع الأخبار" أصبح محور جذب للفضائيات العربية والعالمية صفاء حجازي: "قطاع الأخبار" أصبح محور جذب للفضائيات العربية والعالمية

كتب : انتصار حسني السبت 21-09-2013 14:46

أكدت الإعلامية صفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، أنها ستسير بالقطاع على نفس خطى الإعلامي إبراهيم الصياد، الرئيس السابق للقطاع، من حيث التأكيد على المصداقية والموضوعية في سرعة ونقل الحدث، وأن يكون هناك شفافية كاملة فى نقل الأخبار، خاصة أن وقت إخفاء الأخبار أو تكميم أصوات الحقيقة، انتهى تمامًا.

وقالت "حجازي" لـ"الوطن" إن قطاع الأخبار، ليست لديه أي قوائم للممنوعين، ولا حجر على رأي أي شخص سواء مؤيد أو معارض، والجميع داخل القطاع بشكل خاص، وداخل ماسبيرو عمومًا، يريدون مصلحة قبل أي شيء، وأننا جميعا نشعر بمسؤوليتنا على إعادة المصداقية والجماهيرية للتليفزيون المصري، خاصة بعد أن نجح القطاع فى الفترة الأخيرة في جذب عدد كبير من الفضائيات العربية والأجنبية في نقل الصورة والحدث منه أثناء البث المباشر له، وهذا دليل على أننا نسير على طريق التفوق والعودة مرة أخرى للريادة الإعلامية.

وأكدت "حجازي" أنها تعتزم بالفعل تطوير بعض برامج القطاع لتصبح أكثر جذبا للمشاهدين، كما ستعمل على أن تكون كاميرات القطاع منتشرة فى جميع أرجاء الجمهورية لبث أي حدث وقت حدوثه أسوة بالوكالات العالمية، كما ستسعى إلى تطوير الاتصال مع مراسلي القنوات الإقليمية فى جميع المحافظات ليكون هناك تواصل أكبر مع القطاع في نقل كل ما يدور في الأقاليم لحظة بلحظة.

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