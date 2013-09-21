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تكتل القوى الثورية: نرفض استبعاد أى مصرى من عمله لانتمائه السياسى

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تكتل القوى الثورية: نرفض استبعاد أى مصرى من عمله لانتمائه السياسى تكتل القوى الثورية: نرفض استبعاد أى مصرى من عمله لانتمائه السياسى

أكد الكاتب الصحفى صفوت عمران أمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية, أن أهم مكتسبات ثورة يناير احترام دولة الدستور والقانون ومنح جميع المصريين الحق فى العمل وفقا لقدراتهم الشخصية وكفاءاتهم دون تمييز أو واسطة أو محسبوبية ودون اقصاء أو تهميش, لذا نرفض استبعاد أى شخص من العمل بناء على انتمائه السياسى أو الإيديولوجى, طالما تنطبق علية الشروط والمعايير, مطالبا بأن يتم معاملة الإخوان أو غيرهم وفقا للمعايير القانونية والدستورية والأصل فيها أن المصريون جميعهم سواء أمام القانون.

وأضاف أمين عام تكتل القوى الثورية لـ"اليوم السابع": "إن الإخوان أرادوا اختطاف الوطن عبر مشروع التمكين سيئ السمعة وفرض أبنائهم بالمخالفة للقانون فى مختلف المواقع وأهدروا بذلك دولة القانون، لكننا نريد بناء دولة ديمقراطية حديثة تكون لجميع المصريين دون تمييز أو إقصاء وأيضا بدون أن نعود مرة أخرى إلى كروت التوصية التى أفسدت عصرى مبارك والإخوان وكانت سبب ثورتى يناير ويونيو".

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