الصالح: سرطان البروستاتا احتل المركز الأول بين الرجال الكويتيين

حنان عبدالمعبود

أقامت حملة كان للتوعية بمرض السرطان مؤتمرا صحافيا على هامش انتهاء أنشطة ورشة العمل لعلاج سرطان البروستاتا التي نظمتها وزارة الصحة لإطلاق حملتها للتوعية الجديدة من سرطان البروستاتا والتي تتبناها الحملة وتستمر من 20 سبتمبر الجاري حتى 20 أكتوبر المقبل.

وقد عقد المؤتمر بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة حملة كان واستشاري الأورام، د.خالد الصالح، واستشاري علاج البروستاتا د.أحمد راغب واستشاري علاج البروستاتا د.ابراهام فيرجيس.

وبين أن شهر التوعية بسرطان البروستاتا أصبح الآن ضرورة حتمية بسبب أن هذا السرطان اصبح في آخر تقرير لسجل السرطان في الكويت يحتل المركز الأول بالنسبة للرجال الكويتيين وقارب على 20 حالة لكل مائة ألف نسمة وهذا مؤشر دعا حملة كان لتبني برنامج توعوي لمدة شهر لتوصيل رسالة لكل رجل كويتي وكل أسرة كويتية من أجل حث الرجال فوق الخمسين عاما إلى تبني السياسة الصحية المناسبة عن طريق تحليل دلالات الورم لسرطان البروستاتا.

مبينا أن دلالات الورم عبارة عن تحليل دم بسيط للبحث عن دلالة PSA والذي يمكن في حالة ارتفاعه أن يعطي مؤشرا لاحتمال وجود هذا الورم وفي حالة اكتشافه مبكرا يصبح العلاج مضمونا، مشيرا الى أن البرنامج التوعوي للحملة سيكون بتوزيع كتيبات للجمهور وإعطاء محاضرات ونشر رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما خصصت «كان» خطا ساخنا 97709111 للإجابة عن كل التساؤلات التي تتعلق بهذا الموضوع.

من جانبه، بين د.أحمد راغب أن الزيادة في سرطان البروستاتا كان أمرا متوقعا، حيث شهدت نسب الإصابة ارتفاعا في السنوات الماضية حيث قفز سرطان البروستاتا من المركز السادس إلى الرابع ثم الثالث حتى أصبح الآن يحتل المركز الأول في الإصابة بالنسبة للرجال وهذا ربما يعود تفسيره لزيادة معدل أعمار الرجال في الكويت، وبين أن علاج البروستاتا في الاكتشاف المبكر أمر ليس بالصعب.

وبدوره ذكر د.إبراهام فيرجيس أنه لاحظ خلال أكثر من ثلاثين عاما في العمل اهتماما كبيرا بالتوعية في الكويت لاسيما بعد أن قدمت حملة كان الكثير من برامج التوعية منذ انطلاقتها وهي التي لم تكتف بتوعية الجمهور بل وعت كذلك الأطباء في مراكز الرعاية الأولية.