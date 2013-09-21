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تشكيل لجنة لترشيح فيلم مصري لجائزة الأوسكار

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تشكيل لجنة لترشيح فيلم مصري لجائزة الأوسكار تشكيل لجنة لترشيح فيلم مصري لجائزة الأوسكار

كتب : محمد عبد الجليل السبت 21-09-2013 17:43

دعت كل من جبهة الإبداع المصري ونقابة المهن السينمائية، المنتجين وصناع الأفلام لتقديم أفلامهم للترشح لجائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2013، وذلك من خلال لجنة ضمت النقاد سمير فريد، طارق الشناوي، نهاد إبراهيم، والمنتج محمد العدل، والمخرج شريف عرفة، والمنتج حسين القلا، وخالد الصاوي، والسيناريست سيد فؤاد، والمخرج مسعد فودة.

على أن يكون آخر موعد لتقديم الأفلام للنقابة يوم الأربعاء 25 سبتمبر وذلك لاقتراب انتهاء مدة الترشح على أن تكون تلك الأفلام قد عُرضت تجاريًا ما بين 30 سبتمبر 2012 و1 أكتوبر 2013 كما تنص لوائح الأكاديمية على أن يكون المترشح مستعدًا بنسخة مترجمة من الفيلم.

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