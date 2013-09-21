غدا.. اجتماع لمجلس إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : محمد عبد الجليل منذ 42 دقيقة

يعقد مجلس إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اجتماعًا في الرابعة من عصر الغد بمقر المهرجان في وسط البلد.

وقال الناقد سمير فريد، رئيس المهرجان، في تصريح لـ"الوطن": "الاجتماع يهدف إلى مناقشة آخر الاستعدادت المقرر ترتيبها للدورة المقبلة المقرر إقامتها في نهاية عام 2014.

يذكر أن مجلس إدارة المهرجان يضم في عضويته كلاً من المخرجين يسري نصرالله، أحمد ماهر، أحمد عبدالله، ماجي مرجان، تهاني راشد وهالة جلال وسعد هنداوي، بالإضافة إلى ممثلين لكل من غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية وجمعية نقاد السينما والمركز القومي للسينما والمعهد العالي للسينما وصندوق التنمية الثقافية.