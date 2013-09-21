وزير الطيران المدنى: خفض تذاكر الطيران من القاهرة لأسوان 20%

فى زيارته التفقدية لمطار أسوان الدولى.. أعلن المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى عن تخفيض قيمة تذاكر الطيران القادمة من مطار القاهرة الدولى لمطارى أسوان والأقصر الدولى والعكس، بنسبة 20% على كافة الشرائح مراعاة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد والمواطنون، وخاصة مع توقف حركة القطارات، وذلك تضامناً مع أهل أسوان والصعيد، موضحاً بأن نسبة التخفيض جاءت فيما يخص مصر الطيران، حيث إنه بدأ تنفيذ ذلك من أغسطس الماضى بعد إلغاء نسبة الـ10% التى تم زيادتها على تذاكر الطيران بعد زيادة الدولار فى الفترة الأخيرة، بجانب خفض 10% من قبل الوزارة لتصل إلى 20%، فيما أنه سيتم زيادة عدد الرحلات بعد انتهاء فترة حظر التجول المفروضة حالياً فى بعض المحافظات.

وأشار عبد العزيز فاضل خلال زيارة لمطار أسوان والتى رافقه فيها محافظ أسوان مصطفى يسرى، إلى أنه تشجيعاً لحركة السياحة الداخلية تجرى حالياً دراسة لعدم توريد رسوم الهبوط والإيواء لشركات الطيران التى تقوم بتشغيل رحلات لمدة 6 أشهر، مؤكداً أنه يجرى حالياً تطبيق خفض لرسوم الهبوط والإيواء بنسبة 60% .

وأوضح وزير الطيران المدنى بأنه فيما يتعلق بقيود الارتفاع التى تحدد ارتفاعات المبانى بالمحافظة سيتم مراجعتها بالكامل، وأنه لو وجد أى تسهيلات سيتم تقديمها لأهالى أسوان، كما أنه سيتم مراجعة إنهاء إجراءات الرخص الخاصة بالمواطنين حتى يتسنى إنهاؤها بالمحافظات بدلاً من السفر للقاهرة، مشيراً إلى أنه سيتم هذا العام إقلاع وعودة حجاج بيت الله الحرام من مطار أسوان الدولى، فيما سيتم مراجعة أعداد حجاج الجمعيات، وفى حالة وصولهم للعد المناسب سيتم تخصيص طائرة لهم..

وتابع بأنه لا يوجد احتكار لمصر للطيران حيث تم التنسيق مع وزارة السياحة لتنفيذ مبادرة تشغيل شركات الطيران الخاصة التى لديها خطوط منتظمة، أن شركة مصر للطيران هى الوحيدة القادرة على تحمل أى خسائر، حيث وصلت الخسائر فى الفترة الأخيرة إلى 60 مليون جنيه، أما الشركات الخاصة لا تتحمل ذلك، موضحاً بأنه تم أيضاً تنفيذ مبادرة تشجيع السياحة الداخلية أو الخارجية بشرم الشيخ والغردقة من خلال تنفيذ سياحة اليوم الواحد، وذلك من خلال آلية عمل يتم تنفيذها بين وزارة الطيران وأصحاب الفنادق، حيث يتم تخفيض تذاكر الطيران من قبل الوزارة، وتخفيض أسعار الليالى بالفنادق إلى 50% من قبل أصحابها، وأن فكرنا ورؤيتنا خلال الفترة القادمة هو تنفيذ ذلك بأسوان، حيث إنه مخطط أن يتم تنفيذ هذه المبادرة فى إجازة نصف العام.

وفيما يتعلق باتفاقية مصر مع قطر وتركيا، فأكد الوزير بأن الوزارة شغلها مبنى على الاقتصاد، وأن الاتفاقيات سارية مع قطر بواقع 16 رحلة حتى 31 أكتوبر القادم، ولم نحدد موقفنا حتى الآن من استمرار هذه الاتفاقية من عدمها، وكذلك مع تركيا، حيث تصل عدد الرحلات إلى 42 رحلة، مراجعة ما سوف تعود به الاتفاقيات من نفع لصالح الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن هناك تحسنا بصفة مستمرة فى الوضع الاقتصادى بمصر، وأن الحكومة تسعى لاستعادة الأمن والاستقرار حتى تعود الاستثمارات والحركة السياحية من جديد لسابق عهدها، مع خلق فرص عمل للشباب حيث بدأنا فى وزارة الطيران المدنى تنفيذ مشروعات بـ6 مليارات جنيه، كما أن هناك خططا طويلة الآجل وقصيرة الأمد للنهوض بالمطارات الداخلية والدولية.

ومن جانبه كشف محافظ أسوان عن قيامه بعرض العديد من المطالب الملحة على وزير الطيران ومنها تخفيض تذاكر السفر من وإلى القاهرة بالطيران على أن يشمل ذلك الأفواج السياحية، وأيضاً المواطنين فى ظل توقف حركة القطارات وعدم انتظام حركة النقل الداخلى، مع عمل تخفيض أكبر للحالات المرضية والمترددين من المأموريات المصلحية العاجلة، على أن يتوازى ذلك مع زيادة عدد رحلات الطيران اليومية لاستيعاب الطلب الجماهيرى على السفر بالطيران، لافتاً إلى أنه تم أيضاً المطالبة بتقديم التسهيلات وخفض الرسوم لرحلات الشارتر الخارجية بمطارى أسوان وأبو سمبل لتشجيع حركة السياحة الخارجية، مع تنظيم رحلات إضافية بين أسوان وكل من الغردقة وشرم الشيخ.

وتابع مصطفى يسرى بأن من ضمن المطالب أيضاً ضرورة مراجعة قيود الارتفاعات للمساكن الواقعة فى نطاق مدينة أسوان، وخاصة مع وجود اشتراطات للطيران المدنى لتحديد الارتفاعات مما تسبب فى زيادة أسعار العقارات وأراضى البناء.