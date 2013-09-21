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"ثوار مصر" تطالب بعزل وزير الكهرباء ومحاكمته.. وتحذر من "ثورة جديدة"

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"ثوار مصر" تطالب بعزل وزير الكهرباء ومحاكمته.. وتحذر من "ثورة جديدة" "ثوار مصر" تطالب بعزل وزير الكهرباء ومحاكمته.. وتحذر من "ثورة جديدة"
رئيس المكتب السياسي للجبهة: من أبسط حقوق الإنسان توفير البنية الأساسية له

كتب : إنجي هيبة منذ 12 دقيقة

طالبت "جبهة ثوار "، في بيان صحفي لها، المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بسرعة عزل وزير الكهرباء المهندس أحمد إمام بسبب "فشله الذريع في القيام بالمهمة المنوط بها وهي توفير الكهرباء والطاقة للمواطنين".

وحذّر محمد الفرماوي، رئيس المكتب السياسي للجبهة، من اندلاع ثورة قادمة في مصر كما حدث مع المعزول مرسي الذي قامت الثورة ضده لعدة أسباب؛ أهمها استمرار انقطاع الكهرباء في عهده، موضحًا أن الجبهة لن تكتفي بعزل الوزير الذي كان في عهد المعزول أيضًا، إذا استجابت الحكومة لطلبها، بل ستلاحقه قضائيًا بسبب الخسائر المادية والمعنوية الفادحة التي لحقت بملايين المواطنين جراء استمرار انقطاع الكهرباء المستمر في معظم محافظات مصر، بحجج واهية وغير كافية لإقناع المواطنين، كان أبرزها بسبب تصدير الطاقة لغزة وهو الأمر الذي انقطع تمامًا بعد ثورة 30 يونيو، ورغم ذلك استمر انقطاع الكهرباء.

وأضاف الفرماوي، أن من أبسط حقوق الإنسان توفير البنية الأساسية له، وأهمها الطاقة، وهو الدور الأساسي الذي يقع على الحكومات التي تتحصل على الضرائب من أجل توفير ذلك الأمر، ولايحق لها مطالبة المواطنين بالتخلي عن أبسط حقوقهم تحت أي مسمى.

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