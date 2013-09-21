استشارى: بعض الوظائف تسبب عدم القدرة على الإنجاب

قال الدكتور محمد إمبابى استشارى أمراض الذكورة والعقم بطب قصر العينى، إن هناك بعض الوظائف التى تؤدى إلى قلة القدرة الإنجابية عند الرجال، ومن هذه الوظائف التى تعتمد على الجلوس لفترات طويلة مثل عسكرى المرور والمدرس ومن يعملون فى الأفران البلدى تحت درجات حرارة عالية والأطباء الذين يعملون فى مراكز الأشعة، ويتعرضون دائما للإشعاعات، مما يؤدى إلى الإصابة بدوالى الخصية.

> أوضح الطبيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن دوالى الخصية هى ضعف فى جدار الأوعية الدموية دون سبب واضح، تؤدى إلى إعاقة عمل الخصية بالطريقة الصحيحة ولا تنتج الحيوانات المنوية، لافتا إلى أن الوقوف لفترات طويلة ومن يوجد لديهم فلات فوت "القدم المسحطه" تزيد من الدوالى وإذا تم الإهمال فى العلاج تؤدى إلى العقم.