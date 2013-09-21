أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري -
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استشارى: بعض الوظائف تسبب عدم القدرة على الإنجاب

Google+ Print
استشارى: بعض الوظائف تسبب عدم القدرة على الإنجاب استشارى: بعض الوظائف تسبب عدم القدرة على الإنجاب

قال الدكتور محمد إمبابى استشارى أمراض الذكورة والعقم بطب قصر العينى، إن هناك بعض الوظائف التى تؤدى إلى قلة القدرة الإنجابية عند الرجال، ومن هذه الوظائف التى تعتمد على الجلوس لفترات طويلة مثل عسكرى المرور والمدرس ومن يعملون فى الأفران البلدى تحت درجات حرارة عالية والأطباء الذين يعملون فى مراكز الأشعة، ويتعرضون دائما للإشعاعات، مما يؤدى إلى الإصابة بدوالى الخصية.
> أوضح الطبيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن دوالى الخصية هى ضعف فى جدار الأوعية الدموية دون سبب واضح، تؤدى إلى إعاقة عمل الخصية بالطريقة الصحيحة ولا تنتج الحيوانات المنوية، لافتا إلى أن الوقوف لفترات طويلة ومن يوجد لديهم فلات فوت "القدم المسحطه" تزيد من الدوالى وإذا تم الإهمال فى العلاج تؤدى إلى العقم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365