بالصور| مدير إدارة غرب المحلة يتفقد المدارس في أول أيام العام الجديد

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 24 دقيقة

قام محمد فاروق مدير إدارة غرب المحلة التعليمية، بجولة تفقدية لعدد من مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي اليوم، للوقوف على آخر تطورات الموقف والمشهد العام في مدارس المدينة العمالية.

وتأتي تلك الجولات الميدانية في إطار التوصيات التي أطلقتها فاطمة خضر وكيلة وزارة التربية والتعليم، للاطمئنان على مراحل التدريس في أول أيام العام الدراسي، ومتابعة كشوف الغياب والحضور، وتوفير كافة احتياجات المدارس بمختلف مراكز المحافظة، بشرط تخصيص حصص دراسية بعينها للأغاني والأناشيد الوطنية المؤيدة لتلاحم الشعب وراء الجيش، لمواجهه خطر إرهاب الجماعات الإسلامية.

كما وجه فاروق أثناء حديثه مع التلاميذ بالمدارس رسالة طمأنينة لأولياء الأمور، بالاستعدادات الأمنية والتعليمية هذا العام، وأنه يتابع بنفسه الأداء اليومي للمدارس، مشددا على نظافة المدارس ودورات المياه ومنع الباعة الجائلين حول محيط المدرسة، ورفع أي إشغالات بالشوارع المؤدية للمدارس، كما أصدر توجيهاته للقيادات التعليمية بحل أي مشكلة تواجه المدارس أو الطلاب، والاهتمام بالأنشطة الثقافية والتربوية، والابتعاد عن الحوارات السياسية بين الطلاب والمدرسين أو بين المدرسين أنفسهم، والتفرغ للعملية التعليمية، والالتزام بالجداول والحصص.

وكانت خضر أصدرت تعليماتها لمدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، بتطبيق هذه التعليمات بجميع المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية، وذلك بإعفاء طلابها من المصروفات الدراسية فيما عدا المدارس الدولية، أما المدارس التجريبية والخاصة فتنطبق عليها القرارات الوزارية 272 و273 و274 لسنة 2013.