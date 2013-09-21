رئيس اتحاد "إعلام القاهرة": عميد الكلية وعد بتحقيق مطالب المتظاهرين

قال إسلام الجوهرى، رئيس اتحاد طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد الكلية، عقد اجتماعًا موسعًا مع الطلاب المتظاهرين أمام الكلية احتجاجًا على المعاملة السيئة التى يلقاها الطلاب من موظفى قسم الإرشاد والتسجيل، ووعدهم مكاوى بدوره بتحقيق مطالبهم.

وأضاف الجوهرى لـ"اليوم السابع"، أن عميد الكلية تعهد أمام الطلاب بفتح المواد الاختيارية التى أغلقها قسم تسجيل المواد أمام الطلاب، وأكد لهم أنه لن يكون هناك طالب غير مسجل لمواده قبل نهاية هذا الأسبوع.

وطالب مكاوى الطلاب الذين حضروا الاجتماع، بالتعاون مع إدارة الكلية لإنجاز المهمات الخاصة بهم وسط الحالة غير المستقرة بالجامعة، على حد قول رئيس اتحاد الطلاب.