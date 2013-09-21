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"اليوم السابع": 18 مليون طالب بالمدارس يهزمون إضراب الإخوان

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"اليوم السابع": 18 مليون طالب بالمدارس يهزمون إضراب الإخوان "اليوم السابع": 18 مليون طالب بالمدارس يهزمون إضراب الإخوان

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل أول تسجيل صوتى مسرب لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من داخل السجن، حيث تحدث عن الفريق أول عبد الفتاح السيسى قائلا: "متدين شوية بس مش إخوان، وأنا كنت متابعه فى المخابرات الحربية"، و"سيناء محتاجة إبادة كاملة.. دى خرابة ووكر للإرهاب زى أفغانستان.. ولازم نمنع الميه عن غزة مش السولار بس.. وصباع مرسى عامل مشاكل كتير".

كما تتناول الجريدة أول أيام العام الدراسى الجديد وتوافد 18 مليون طالب على مدارسهم، ما أدى لفشل دعوة جماعة الإخوان المسلمين للإضراب عن الدراسة، فمدارس الأقباط آمنة، ورجال الجيش ببنى سويف يصطحبون تلاميذ الابتدائى، وكاميرات مراقبة خارج أسوار مدارس العاصمة.

وأقرأ فى عدد الغد أيضا..

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◄ موظف "إخوانى" حرق زميلته بالنزين بسبب أغنية "تسلم الأيادى"

◄ ياسر برهامى: لجنة الخمسين "خدعتنا" ومناقشاتها مستفزة

◄ الكويت تقرر منح 2 مليار دولار وديعة دون فائدة

◄ الجيش يطارد المتورطين فى تهريب أجهزة لاسلكية لإرهابيى سيناء

◄ حسن يوسف: تخليت عن لحيتى حتى لا يتهمنى أحد بأننى إخوان

◄ الخارجية الأمريكية تطلب تعليق 500 مليون دولار من مساعدات مصر

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◄ 23 سبتمبر.. الحكم فى حل جمعية "الإخوان" والتحفظ على ممتلكات قياداتها

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