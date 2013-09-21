"التعليم": انتظام الدراسة فى 12 مديرية.. وطلبة يرفعون شعار "رابعة" في أفنية المدارس

اعتداء بلطجية على أمناء المعامل بمدرسة بـ"سوهاج".. وخصومات ثأرية تمنع الطلبة من الحضور

كتب : توفيق شعبان السبت 21-09-2013 15:24

أعدت غرفة عمليات متابعة العملية التعليمية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، تقريرا عن أحداث يوم السبت الموافق 21/9/2013، وهو أول أيام الدراسة.

وأكد التقرير على انتظام الدراسة في عدد 12 مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية، بعدد 121 مديرية تعليمية وعدد مدارس 15690 مدرسة، وتبين من المتابعة، استقرار العملية التعليمية داخل المدارس بجميع المديريات التعليمية، ما عدا محافظة سوهاج والمنيا التي شهدت بعض الأحداث.

ففي محافظة سوهاج، وتحديدا في إدارة سوهاج التعليمية، قام أحد البلطجية بالاعتداء على أحد أمناء المعامل بمدرسة جزيرة شندويل الثانوية المشتركة، وضربه بآلة حادة أثناء منعه من الدخول للمدرسة، ووفي إدارة السلام التعليمية رفض أولياء أمور الطلاب السماح لأبنائهم بالذهاب لمدرسة الحميدات الابتدائية ومدرسة دندرة للتعليم الأساسي لوجود خصومات ثأرية بين العائلات، وتم التنسيق مع قوات الشرطة للسيطرة على الموقف وتأمين محيط المدرسة.

وفي محافظة المنيا، بإدارة سمالوط التعليمية تجمع 50 طالبا تقريبا بفناء مدرسة سمالوط الثانوية بنات رافعين شعار رابعة العدوية، رافضين الصعود للفصول إلا أنه تم التواصل معهم لإقناعهم بالدخول للفصول.

وفي إدارة دير مواس تجمع بعض الطلاب بفناء مدرسة أبوزيد الثانوية رافعين شعار رابعة العدوية، والصياح بشعارات الإخوان. وفي إدارة المنيا التعليمية رفض أولياء أمور الطلاب بمدرسة تله الابتدائية الخروج من فناء المدرسة لتأمين أبنائهم، وتم إسداء النصح لهم والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خروج التلاميذ من المدرسة.

وفي إدارة أبوقرقاص التعليمية تجمع بعض الطلاب خارج مدرسة الخياري الثانوية رافعين شعار رابعة العدوية، وجاري إسداء النصح للطلاب من قبل إدارة المدرسة، كما تجمع 300 طالب من طلبة المدارس الثانوية أمام ديوان الإدارة التعليمية وهتفوا ضد ما أسموه بــ"الانقلاب العسكري" ودعوا لعودة الشرعية، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية لعمل اللازم وانصرف الطلاب.