هجرس: الحكومة تسعى إلى عدم ظلم قدامى الموظفين بزيادة أجور جميع المستويات الوظيفية

كتب : هبة مدين منذ 26 دقيقة

أكد سعد هجرس، الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، أن زيادة أجور جميع المستويات الوظيفية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بخلاف الزيادة في الحد الأدنى للمعينين الجُدد، عند الدرجة السادسة الكتابية، ضمن الدراسة التي تبحثها الحكومة الآن بعد تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور؛ هو سعي لعدم ظلم قُدامى العاملين بالقطاع، الذين تتراوح أجورهم بين الحدين الأدنى الأقصى، أصحاب الدرجات الأعلى من السادسة.

وأوضح "هجرس" في تصريحاته لـ"الوطن"، أن هناك عشوائية في منظومة الأجور بشكل عام في الدولة، والتي تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب إمكانيتها وقدراتها، لكن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن تحديد 1200 كحد أدنى للأجور، هو بداية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تقوم بإجراءات متعلقة بإزالة الخلل في الأجور، وأشار هجرس إلى أنه كان يجب على الحكومة ألا تُزيد الحد الأقصى عن الحد الأدنى للأجور عن 20 ضعفا بدلا من 35 ضعفا، حيث كان سيعمل على توفير الوظائف، وتوفير مكافآت مجالس الإدارات وغيرها.

وشدد "هجرس" على ضرورة وضع قواعد عازلة للهيئات المختلفة، والعمل على تنظيم التعديل في الأجور بضبط الأسعار، حتى لا تلتهم الزيادات الواردة في الأجور، بالإضافة إلى ربط هيكل الأجور بمنظومة العمل، حتى يكون هناك إجراءات حازمة للعقاب والثواب.