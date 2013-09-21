بالصور| "نظافة القاهرة" تزيل العبارات المسيئة للجيش والشرطة من محيط "الاتحادية"

كتب : سلامة عامر منذ 24 دقيقة

شنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاون مع عدد من الشباب، حملة موسعة أمس، لإزالة العبارات المسيئة للجيش والشرطة من الميادين والأحياء، خاصة شارع "الخليفة المأمون" وميدان "حدائق القبة" ومحيط قصر "الاتحادية" الرئاسي وميادين "روكسي والتحرير وعبدالمعنعم رياض".

وقال المهندس حافظ السعيد، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، إن الحملة شارك فيها 540 عاملًا موزعين على "36" فرقة عمال دهانات، بمعدل فرقة لكل حي بالمناطق الأربعة بالقاهرة، مشيرًا إلى أن بعض الشباب ساهم مع هذه الفرق، بمعدل 100 شاب بكل حي لزالة كافة الكتابات والرسومات المسيئة للجيش والشرطة، لافتًا إلى أن المشاركين في مظاهرات الإخوان أمس الأول، أعادوا كتابة العبارات المسيئة بعد إزالتها منتصف الشهر الجارى.

وأضاف السعيد أن الهيئة رفعت خلال الأسبوع الماضي 35534 متر مكعب من أتربة ومخلفات الهدم والبناء بالتوازي مع الحملات المماثلة من شركات "المقاولون العرب" وغيرها التي رفعت 232 ألف متر مكعب من المخلفات، موضحًا أن الهيئة نفذت خطة متكاملة بإعداد فرق عمل من كل أفرع الهيئة لحملات نظافة مركزة حول 2500 مدرسة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لرفع كافة المخلفات والتراكمات، ورفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة حول المدارس و الطرق المؤدية إليها، خاصة المدارس التى تعمل لفترات مسائية.

ومن جانبه، قال محمد موسى، رئيس حي الزيتون، إنه تمت إزالة جميع الرسومات والشعارات المسيئة للجيش والشرطة بأسوار قصر الاتحادية وقصر الطاهرة وجدران شركات الأدوية وجميع الشوارع التابعة للحي، كما تم تنفيذ حملة نظافة للأماكن المجاورة للمدارس وإزالة جميع المخالفات لتسهيل حركة الطلاب، فضلًا عن طلاء الأرصفة وجذوع الأشجار بشارع السواح وابن الحكم وجسر السويس.