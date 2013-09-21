معرض صور نادرة في موريتانيا لـ"عبدالناصر" ضمن احتفاليات ذكرى رحيله

كتب : أ ش أ منذ 54 دقيقة

ينظم المركز الثقافي المصري في نواكشوط، السبت المقبل، احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لرحيل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، تشمل معرضًا للصور الناردة للزعيم الراحل، إضافة إلى ندوة كبرى بعنوان "جمال عبدالناصر في كتابات الموريتانيين".

وأكد الدكتور خالد غريب، مدير المركز، أن الاحتفالية التي تنظم في الثامن العشرين من شهر سبتمبر الحالي بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لرحيل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ستتناول، بالإضافة إلى معرض الصور النادرة، كتابات الموريتانيين حول الزعيم الراحل.

وأضاف أن الاحتفالية ستكون مناسبة لجميع المفكرين والكتاب الموريتانيين من عشاق الثقافة المصرية والزعيم الراحل للمشاركة.

وأعربت مختلف أطياف التيار الناصري الموريتاني الموالين والمعارضين عن مشاركتهم في الذكرى.