الائتلاف السوري المعارض يرفض مبادرة روحاني للحوار مع الأسد

كتب : الأناضول منذ 2 دقيقة

رفض الائتلاف السوري المعارض، اليوم، المبادرة الإيرانية لـ"تسهيل الحوار بين نظام بشار الأسد والمعارضة؛ بغية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

وفي بيان أصدره، اعتبر الائتلاف مبادرة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، للحل "أمراً يدعو للسخرية"، وسط كل الدماء التي شاركت إيران بسفكها مع نظام الأسد، من خلال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري المقدم له خلال عامين ونصف من عمر الثورة السورية.

وعرض الرئيس الإيراني، الخميس، استعداد بلاده لتسهيل محادثات بين نظام الأسد والائتلاف الوطني السوري؛ بغية إيجاد حل سياسي لـ "الأزمة السورية"، وذلك في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ورأى الائتلاف أنه "من الأجدى بالقيادة الإيرانية سحب خبراءها العسكريين ومقاتليها المتطرفين من أرض سورية قبل أن تبادر لطرح المبادرات والتسهيلات أمام الأطراف المعنية؛ فهي جزء من المشكلة، والشعب السوري سيطالب بمحاسبة المسئولين الإيرانيين عن أعمال العنف والقتل والإرهاب المرتكبة بحقه، بنفس الدرجة التي سيحاسب بها نظرائهم السوريين"، بحسب تعبير البيان.

ومنذ مارس2011 تسعى المعارضة السورية إلى إنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة، وأودى القتال الدائر بين قوات الأسد التي تدعمها إيران وحزب الله وقوات المعارضة بحياة أزيد من 100 ألف شخص في سوريا، إضافة إلى أكثر من 7 ملايين نازح ولاجئ، بحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وأشار البيان إلى أن العرض الإيراني على لسان روحاني هو "محاولة يائسة لإطالة أمد الأزمة وزيادة تعقيدها، ويسعى به لتغطية ملفات شديدة التعقيد كبرنامجه النووي ودعم الإرهاب، والتي يجب على إيران أن تواجه العالم بها في الزمن القريب".

وفي المقابل لم يصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تعليقا على المبادرة الإيرانية حتى ظهر اليوم.