فاروق الفيشاوي يعود من العجمي.. ويستعد لتصوير "حسن القللي"

كتب : وفاء بكر منذ 25 دقيقة

يعود الفنان فاروق الفيشاوي، مساء اليوم، إلى القاهرة، حيث تواجد الفترة الماضية في بيته في العجمي لقضاء الإجازة الصيفية مع ابنه أحمد الفيشاوي وزوجته.

ويعود فاروق لعقد جلسات عمل مع شركة صوت القاهرة - الشركة المنتجة لمسلسله الجديد "حسن القللي" - الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

ويتم تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل في الإسكندرية؛ حيث يظهر فاروق بدور "القللي" وهو رجل من مدينة الإسكندرية يمر ببعض المشكلات والأزمات.

والمسلسل من تأليف مجدي صابر ولم يتم تحديد باقي النجوم المشاركين في المسلسل بعد.