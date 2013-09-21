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طبيب تغذية: احذر تناول "العيش الفينو" يضر بالصحة

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طبيب تغذية: احذر تناول "العيش الفينو" يضر بالصحة طبيب تغذية: احذر تناول "العيش الفينو" يضر بالصحة

مع بداية العام الدراسى الجديد، نجد جميع الأمهات تقوم بصناعة السندوتشات فى العيش الفينو لأطفالهم، ولا يعلمن خطورته على صحتهم وصحة أبنائهم.

قال الدكتور هانى كمال أخصائى السمنة والتغذية محذرا من تناول الأطفال للخبز الآلى "العيش الفينو"، لأنه يحتوى على حمض البروبيونيك الضار بالصحة، كما أنه يفقد الكثير من القيمة الغذائية المتواجدة بنسبة كبيرة فى الخبز البلدى، لافتا إلى أن الخبز الفينو يساعد على زيادة الوزن لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من النشويات.

وأوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللبابة التى توجد داخل الفينو توجد بها كمية كبيرة من الماء وتحمل الكثير من الرطوبة التى تؤدى إلى عسر الهضم، لذلك يوصى بإزالة اللبابة المتواجدة بقلب الخبز وشراء الفينو الغامق اللون.

وأشار الطبيب إلى أنه يجب على كل الأمهات أن تقوم بصناعة السندوتشات لأطفالهم من الخبز البلدى، لأنه يحتوى على جميع الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتين النباتى بنسبة عالية جدا والألياف وهذه تساعد على تعزيز القدرة على الهضم.

كما أضاف أنه كلما كان لون الخبز ناصع البياض كلما كان أكثر ضررا، ونصح بتناول الخبز الأسود لأنه يساهم فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر والسكتة الدماغية.

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مصر 365