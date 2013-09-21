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بوتفليقة يجرى تعديلات واسعة فى جهاز المخابرات

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بوتفليقة يجرى تعديلات واسعة فى جهاز المخابرات بوتفليقة يجرى تعديلات واسعة فى جهاز المخابرات

ذكر تلفزيون "النهار" الجزائرى نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى تغييرا جديدا فى جهاز الاستعلامات، حيث أنهى مهام مدير الأمن الداخلى ومكافحة التجسس على مستوى جهاز "المخابرات"..كما شمل التغيير أيضا مدير الأمن الخارجى.

وأوضح تلفزيون النهار أن هاتين المديريتين تعتبران عصب جهاز المخابرات، مشيرا إلى أن التغييرات التى أجراها بوتفليقة جاءت تزامنا مع التغييرات الأخيرة التى شهدتها المؤسسة، حيث تم فى وقت سابق إلحاق مديرية أمن الجيش بقيادة الأركان.

ويرى متتبعون للشأن الأمن فى الجزائر أن التغييرات الهيكلية التى قام بها الرئيس تأتى بهدف الاستعداد لمواجهة التهديدات التى تحيط بالجزائر، وبروز عناصر جديدة كان لابد التكيف معها على غرار التهديدات الأمنية فى الحدود الجنوبية مع مالى والشرقية مع تونس.

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مصر 365