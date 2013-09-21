محافظ القليوبية: يجب الاهتمام بالصحة والتعليم والنهوض بهما

كتب : حسن صالح السبت 21-09-2013 13:54

أكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أنه يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الصحة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المواطن يجب أن يشعر بتلبية احتياجاته وتقديم الخدمة له في هذا القطاع الحيوي، وكذا قطاع التعليم، باعتبارهما أهم قطاعين يمسان حياة المواطنين، ويشغلان باله، وهما الهم الأول للمواطن ويجب أن يطمئن عليهما.

واعترف المحافظ، أن الخدمة الصحية بالمحافظة ليست على المستوى المطلوب، وأنها تتطلب جهود كبيرة للنهوض بها، خاصة في ظل توقف عدد من مشروعات تطوير المستشفيات، في بنها بالتحديد.

وقال عبدالظاهر، إنه زار مستشفى بنها التعليمي، والتقى مديرها حيث تبين أن هناك مشاكل في إنشاءات المستشفى الجديد مع المقاول منذ عام 2008، موضحًا أنه تقرر إنذار المقاول باستئناف العمل وفي حالة المخالفة سيتم طلب شطبه من سجل المقاولين وسحب الأعمال وإحالته للنيابة.

من ناحية أخرى، أكد المحافظ أنه اتفق مع الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها، على التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة للنهوض بجامعة بنها، من جانبه، أكد الدكتور علي شمس الدين، أن هناك جهودًا متواصلة للنهوض بالمسشتفى الجامعي ببنها، وإنشاء مستشفى الطلبة الجديد بجوار موقف السيارات العمومي ببنها، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة جديدة للمستشفي بتكلفة 22 مليون جنيه ستدخل الخدمة قريبًا، ما سيكون له الأثر في تحسين الخدمة بالمستشفى.