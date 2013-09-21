حكم بأحقية 500 خريج ثانوية سودانية بالالتحاق بالجامعات المصرية

قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام وزير التعليم العالى ورئيس مكتب التنسيق بقبول 500 من الطلاب خريجى المدارس الثانوية السودانية بالجامعات المصرية.

وكان الدكتور سيد البحيرى قد أقام 500 دعوى وكيلا عن الطلاب السودانيين، واختصم فيها كلا من وزير التعليم العالى ومدير مكتب تنسيق الجامعات بصفتيهما القانونية.

وطالب "البحيرى" فى دعواه بأحقية الطلاب فى الالتحاق بالجامعات المصرية والحكم بإلغاء قرار وزير التعليم العالى رقم 1836 لسنة 2013، والذى أدى إلى حرمان الطلاب من حقهم فى تقديم أوراقهم إلى مكتب تنسيق الجامعات، وذلك قبل حكم القضاء بقبول الطلاب.