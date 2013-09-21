أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري -
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حكم بأحقية 500 خريج ثانوية سودانية بالالتحاق بالجامعات المصرية

Google+ Print
حكم بأحقية 500 خريج ثانوية سودانية بالالتحاق بالجامعات المصرية حكم بأحقية 500 خريج ثانوية سودانية بالالتحاق بالجامعات المصرية

قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام وزير التعليم العالى ورئيس مكتب التنسيق بقبول 500 من الطلاب خريجى المدارس الثانوية السودانية بالجامعات المصرية.

وكان الدكتور سيد البحيرى قد أقام 500 دعوى وكيلا عن الطلاب السودانيين، واختصم فيها كلا من وزير التعليم العالى ومدير مكتب تنسيق الجامعات بصفتيهما القانونية.

وطالب "البحيرى" فى دعواه بأحقية الطلاب فى الالتحاق بالجامعات المصرية والحكم بإلغاء قرار وزير التعليم العالى رقم 1836 لسنة 2013، والذى أدى إلى حرمان الطلاب من حقهم فى تقديم أوراقهم إلى مكتب تنسيق الجامعات، وذلك قبل حكم القضاء بقبول الطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365