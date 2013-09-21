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"الإبداع" و"المهن السينمائية" تشكلان لجنة لترشيح فيلم مصري لجائزة الأوسكار

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"الإبداع" و"المهن السينمائية" تشكلان لجنة لترشيح فيلم مصري لجائزة الأوسكار "الإبداع" و"المهن السينمائية" تشكلان لجنة لترشيح فيلم مصري لجائزة الأوسكار
اللجنة تضم الناقد الفني سمير فريد وطارق الشناوي ومحمد العدل وشريف عرفة وخالد الصاوي

كتب : شريف حسين منذ 12 دقيقة

قالت جبهة الإبداع المصري، إنها اتفقت مع نقابة المهن السينمائية، وقررا، الجبهة والنقابة، تكوين لجنة لترشيح فيلم مصري للتقدم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي لعام 2014.

وتشكل هذه اللجنة من كل من، الناقد الفني سمير فريد، والناقد طارق الشناوي، والدكتور محمد العدل، والمخرج شريف عرفة، وحسين القلا، وفنان التصوير كمال عبد العزيز، وفنان الديكور فوزي العوامري، وخالد الصاوي، وسيد فؤاد، ومسعد فودة، ونهاد إبراهيم.

وناشدت الجبهة، المنتجين وصناع الأفلام المهتمين بتقديم أفلامهم للترشح، التقديم في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء 25 سبتمبر، وذلك لاقتراب انتهاء مدة الترشح على أن تكون تلك الأفلام قد عرضت تجاريا ما بين 30 سبتمبر 2012 و1 أكتوبر 2013 كما تنص لوائح الأكاديمية، وأن يكون المترشح مستعدا بنسخة مترجمة من الفيلم (٣٥ مم أو دي سي بي) للإرسال إلى أكاديمية الأوسكار في نفس التاريخ.

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