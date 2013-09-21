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ناشطون سوريون يحذرون من إعدام ضابط مسيحى

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ناشطون سوريون يحذرون من إعدام ضابط مسيحى ناشطون سوريون يحذرون من إعدام ضابط مسيحى

دعا ناشطون سوريون معارضون للنظام السورى تيارات المعارضة السورية التدخل لدى تنظيم أصولى لمنعه من إعدام ضابط مسيحى منشق عن جيش النظام السورى فى مدينة الرقة.

وذكر الناشطون لوكالة الأنباء الألمانية( د. ب. أ) اليوم السبت أن "الدولة الإسلامية فى العراق والشام" تنوى إعدام الضابط انطون ملوحى الذى انشق عن جيش النظام السورى قبل أشهر من سقوط مدينة "الرقة" شمال شرقى البلاد بيد قوات المعارضة السورية.

وأشار الناشطون إلى أن ملوحى كان معتقلا لدى قوات النظام السورى بعد تعاونه مع "الجيش السورى الحر" وتسليمه ناحية "المنصورة" فى محافظة الرقة لقوات المعارضة، قبل أن يتحول إلى سجين لدى الأخيرة بعد سيطرتها على مدينة "الرقة".
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