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«الأباتشى» تدمر 4 بؤر إرهابية فى سيناء وضبط إخوانى بحوزته خرائط عسكرية

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«الأباتشى» تدمر 4 بؤر إرهابية فى سيناء وضبط إخوانى بحوزته خرائط عسكرية «الأباتشى» تدمر 4 بؤر إرهابية فى سيناء وضبط إخوانى بحوزته خرائط عسكرية
القبض على «أبوجرير» و4 تكفيريين من «أنصار بيت المقدس»

كتب : أحمد عبدالعظيم ومحمد مقلد السبت 21-09-2013 10:30

نجحت قوات الجيش والشرطة فى إلقاء القبض على 5 من عناصر جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية، قرب قرية المهدية بسيناء، بينهم «حامد أبوجرير»، خلال حملة أمنية فجر أمس، وسارعت بتمشيط المنطقة للقبض على 9 هاربين، كما ألقت القبض على «محمد.أ»، 23 عاماً، الإخوانى المقيم بالعريش، وبحوزته جهاز «لاب توب» يحتوى على صور لمواقع عسكرية والمجرى الملاحى للقناة، إضافة إلى 4 متهمين بالتحريض على العنف فى بئر العبد، فيما دمرت طائرات الأباتشى 4 بؤر إرهابية ومخزناً للأسلحة فى الشيخ زويد وبؤرتين بالعريش.

وقالت مصادر إن التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم كشفت تورطهم فى استهداف السفن المارة بقناة السويس وأكمنة الشرطة والجيش فى العريش ورفح، وقتل عدد من الجنود، وعثر بحوزتهم على عدد كبير من الأسلحة، منها مدافع هاون و«آر بى جى» وقنابل شديدة الانفجار وأجهزة اتصالات حديثة، وأوضحت أنهم كانوا يخططون لاستهداف القناة وعدد من مبانيها الإدارية ومنشآت أمنية وخدمية مثل محطات المياه والكهرباء فى سيناء. وأصيب 10 جنود بإصابات طفيفة فى انفجار عبوة ناسفة فى 3 ناقلات جنود أثناء مرورها بمدينة رفح، قرب منطقة سادوت، وقال مصدر أمنى إن الانفجار الذى وقع صباح أمس، هو الثانى من نوعه خلال 12 ساعة، مشيراً إلى نجاة مدرعة من انفجار عبوة ناسفة منتصف ليلة الخميس، لدى مرورها بمنطقة «الجندى المجهول». وقال شهود عيان إن سكان حى أبورفاعى بالشيخ زويد أبلغوا الأجهزة الأمنية بزرع تكفيريين عبوتين ناسفتين فى طريق رتل مدرعات عسكرية، قبل مرورها بلحظات وقال مصدر أمنى إن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول العبوتين، لافتاً إلى أن الواحدة منهما تزن أكثر من 5 كيلوجرامات من مادة «تى إن تى» شديدة الانفجار. وفى تطور متصل، هددت حركة «شباب التوحيد والجهاد فى » وهى حملة جهادية تأسست فى يوليو الماضى للجهاد ضد الجيش، باستهداف المصالح الأمريكية داخل مصر وخارجها، وطالبت المصريين بالابتعاد عن أماكن تجمع الأمريكان وجنود الجيش ومؤسساته. وقال شهود عيان إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور مدرعة بمنطقة الغرة غرب الشيخ زويد عصر أمس، دون أن تتسبب فى أضرار.

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