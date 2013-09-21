دراسة حديثة: مكملات فيتامين "ب" تحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تعد مكملات فيتامين ب "vitamin B supplements" من الأدوية الشائعة للغاية التى تباع فى الصيدليات، ويحصل عليها كبار السن والمرضى من مختلف الفئات العمرية سواء فى صورة أقراص أو أمبولات للحقن، وهى تستخدم لتقوية الأعصاب وتعزيز أدائها، وكما تستخدم أحيانًا فى علاج الأنيميا وخاصة ب12، وهى تتكون من فيتامين: ب1 وب2 وب6 وب9 "حمض الفوليك" وب12.

وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة " Zhengzhou" الصينية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن المكملات الغذائية لفيتامين "ب"، وأبرز تأثيراتها على صحة الإنسان، وأشار الباحثون أن تناول تلك المكملات بانتظام يساهم بشكل ملحوظ فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكتة الدماغية القاتل بنسبة 7% مقارنة بالأشخاص الذين لا يحصلون عليها، فيما لم يثبت دور فيتامين ب9 "حمض الفوليك" أو ب12 فى الحد من هذه المخاطر.

وتنفى بذلك هذه الدراسة، والتى شملت 54913 شخصًا ما توصلت إليه بعض الأبحاث الطبية الأخرى بشأن مكملات فيتامين "ب"، ودورها فى رفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية، وأوصى الباحثون باستشارة الطبيب قبل الحصول على أى من المكملات الغذائية من فيتامين "ب".

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة "Neurology"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجارى.